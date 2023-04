8 Deutschland

Deutschland belegte mit einem Anteil von 22,2 Prozent Senioren den achten Platz der Länder mit der ältesten Bevölkerung. Das war sowohl ein gutes als auch ein schlechtes Ergebnis. Positiv, weil Deutschland 1980 im Alters-Ranking noch den weltweit zweiten Platz belegt hatte (in der Übersicht blieb offen, ob hier nur die Werte für die BRD zugrunde gelegt wurden). Negativ kann das deutsche Abschneiden gewertet werden, weil der Anteil 65+ 1980 erst bei 15,7 Prozent lag. In der Prognose für 2050 taucht Deutschland nicht länger in den Top 10 der ältesten Länder auf.

