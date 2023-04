von Hannah Schwär Künstliche Intelligenz hat erstaunliche Fortschritte gemacht. Viele fragen sich: Wann kann sie besser denken als der Mensch? Mindestens genauso wichtig aber ist: Kann Europa bei der Entwicklung mit den USA und China mithalten?

Die Hoffnung auf eine mächtige künstliche Intelligenz aus Deutschland sitzt am Stadtrand von Heidelberg, geschützt von Stacheldrahtzaun und einem strengen Sicherheitsprotokoll. Ein Background-Check ist Voraussetzung, der Zutritt nur mit Aufpasser möglich, Fotos verboten. Von der Pforte führt der Weg über einen Industriehof in die hinterste Ecke des Geländes. Hier, in einem in die Jahre gekommenen Fertigbau im Industriegebiet, hat sich eines der wohl heißesten Start-ups des Landes einquartiert: die KI-Firma Aleph Alpha.