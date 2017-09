German-Australian Chamber of Industry and Commerce

26 Jahre ohne Rezession: Das ist Australiens Bilanz. Besonders steigende Konsumausgaben und Industrieproduktionen sorgten dafür, dass das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Quartal 0,8 Prozent höher lag als noch im Vorherigen. Das macht Australien zu einem ernstzunehmenden Kooperationspartner. Möglichkeiten bei Handel und Investitionen zwischen Deutschland, Australien und der Asien-Pazifik-Region stehen neben dem gegenseitigen Wissenstransfer auf der Agenda der Konferenz. Fragen der Zusammenarbeit und Zukunftssicherung in wirtschaftsrelevanten Feldern wie Bergbau, Energie und Infrastruktur werden ebenso thematisiert wie aktuelle Entwicklungen in Landwirtschaft, Nahrungsmittelversorgung, Bildung und Industrie 4.0.

Konferenzprogramm mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Politik

Ziel ist es, für künftige Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten zwischen Australien, dem asiatisch-pazifischen Raum und Deutschland die Weichen zu stellen sowie Einblicke in neue Wirtschaftsbereiche und Wachstumstechnologien zu gewähren. Die vom DIHK und der AHK Australien organisierte Konferenz richtet sich an international denkende deutsche Unternehmer mit dem Ziel, Export nach Australien und in den Asien-Pazifik-Raum zu initiieren oder auch zu verstärken.

Unternehmensvertreter haben während der Konferenztage den direkten Zugang zu politischen Entscheidungsträgern und erhalten Zugang zu innovativen Unternehmern und relevanten Branchenvertretern. Neben dem australischen Premierminister Malcolm Turnbull, tritt auch Mathias Cormann, australischer Finanzminister und Schirmherr der Veranstaltung, als Gastredner auf. Renommierte Wirtschaftsvertreter ergänzen das Konferenzprogramm: Andrew Mackenzie, Präsident der AHK Australien und CEO von BHP, einem der weltgrößten Bergbauunternehmen, wird ebenso wie Dr. Hubert Lienhard einen Vortrag auf der APRC halten. Dr. Lienhard ist Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung des Maschinenbauunternehmens Voith und zugleich Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschuss‘ der Deutschen Wirtschaft.

„Deutsche Unternehmen und Investoren sollten ihre Präsenz in Australien als Möglichkeit begreifen, engere Bindungen mit der Wirtschaft Australiens und Asiens einzugehen“, erläutert Finanzminister Mathias Cormann Konzept und Vorteile der APRC. „Australien bietet räumliche Nähe, bestehende Verbindungen sowie ein umfassendes Know-how über die asiatischen Kultur- und Wirtschaftsräume – und somit Chancen für ein erfolgreicheres Engagement in der Region“, so Cormann weiter.

Deutsch-Australische Wirtschaftsbeziehungen: Ambitionierte Zukunftspläne

Australien ist nominal die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt und verzeichnet seit mehr als zwei Jahrzehnten ein kontinuierliches Wachstum. Seine Bedeutung in der Asien-Pazifik-Region wächst beständig. Das Land hat mit seinen außerordentlich stabilen politischen Verhältnissen eine zunehmende Relevanz in der geopolitischen Dynamik der Region. Auch für Dr. Anna Elisabeth Prinz, Deutsche Botschafterin in Australien, befindet sich das Land „auf der Wachstumsseite des Globus“. Gegenwärtig steht die Weiterentwicklung der seit 65 Jahren bestehenden diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Australien und Deutschland auf der Agenda.

Durch jüngst erreichte Abschlüsse wichtiger bilateraler Handelsabkommen, zwischen Deutschland und Australien sowie Australien und Asien, ist nun der richtige Zeitpunkt und die beste Gelegenheit bilaterale und deutsch-asiatische Wirtschaftsbeziehungen zu stärken. Konferenzteilnehmer können offen über das mögliche Freihandelsabkommen zwischen Australien und der EU diskutieren und dieses mitgestalten. Australien befindet sich hierzu in der idealen Position, um deutschen Unternehmen das Tor zum heimischen und den asiatischen Märkten zu öffnen. Auf der APRC stehen Vertreter von der AHK Australien und dem australischen Wirtschaftsförderer Austrade Unternehmern beratend zur Seite.

