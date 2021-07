Fintech Klarna übernimmt Mannheimer Startup Stocard – die Hintergründe

Der nächste große Exit in der deutschen Fintech-Szene ist vollzogen: Den dreistelligen Millionen-Betrag für Stocard bezahlt Klarna in eigenen Anteilen und Cash. Auch das chinesische Super-Fintech Ant Financial soll an der Mannheimer Firma interessiert gewesen sein