Mit mehr als 110 Mrd. Dollar will Japan die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. Das Land leidet vor allem unter einer hohen Inflation, die den Konsum belastet. Geplant sind unter anderem Entlastungen für die Verbraucher

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida kündigt ein milliardenschweres Maßnahmenpaket zur Ankurbelung der von steigender Inflation geplagten Wirtschaft an. Die Regierung in Tokio werde mehr als 17 Billionen Yen (113 Mrd. Dollar) ausgeben, sagte Kishida am Donnerstag. Um einen Teil der Ausgaben zu finanzieren, werde die Regierung einen Nachtragshaushalt für das laufende Haushaltsjahr in Höhe von 13,1 Billionen Yen aufstellen. Zu den Maßnahmen gehören vorübergehende Senkungen der Einkommens- und Wohnsteuer sowie Subventionen für Benzin- und Stromrechnungen.

Seit mehr als einem Jahr liegt die Inflation – getrieben von steigenden Rohstoffpreisen – über der Zielmarke der Bank of Japan (BOJ) von zwei Prozent. Die hohe Teuerung belastet den Konsum und trübt die Aussichten für die Wirtschaft, die sich nur langsam von den Folgen der Coronapandemie erholt. Die steigenden Lebenshaltungskosten werden zum Teil für die sinkenden Umfragewerte Kishidas verantwortlich gemacht, was den Druck auf den Regierungschef erhöht, Maßnahmen zur Entlastung der Haushalte zu ergreifen.

Die BoJ rechnet für das im März 2024 beginnende Fiskaljahr mit einem Anstieg der Kern-Verbraucherpreise (VPI), in denen die schwankungsanfälligen Kosten für frische Lebensmittel ausgeklammert sind, von 2,8 Prozent. Noch vor einem Monat hatte sie eine Kerninflation von 1,9 Prozent vorausgesagt. Für das Fiskaljahr 2025/26 erwartet sie dann aber eine Rückgang der Kernrate auf 1,7 Prozent. Das Inflationsmaß wird von den Währungshütern genau verfolgt, da es die zugrundeliegenden Inflationstrends anzeigt.