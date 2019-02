Luigi Di Maio ist erst 32 Jahre alt, aber schon Vizepremier Italiens. Und ein Mann mit Hang zum Pathos. „Die EU-Kommission kann von uns nicht verlangen, dass wir die Italiener verraten“, sagte er kürzlich.

Profan gesagt geht es allerdings nicht um Verrat, sondern um Geld. Um die Milliardenschulden, die Italiens Populistenregierung machen will, um ihre Wahlversprechen einzulösen. Wochenlang haben sich Di Maio, Innenminister Matteo Salvini und Premier Giuseppe Conte mit Brüssel um den Haushalt gestritten. Dreimal so viel Defizit wollten sie anfangs machen wie zwischen der Vorgängerregierung und der EU-Kommission vereinbart. Auch wenn die italienische Regierung nun nachbessern will, ist die Konfrontation noch lange nicht beendet. Capital erklärt, warum der Streit um Italiens Schulden für alle in Europa noch sehr gefährlich und teuer werden kann.

#1 Den Populisten geht es in Wahrheit um den Euro

Als Matteo Salvini an die Macht wollte, ließ er schnell den meterhohen Slogan auf der Fassade seiner Parteizentrale übertünchen. „Basta €uro“, „Schluss mit dem Euro“, stand da jahrelang. Aber am 31. Mai kamen die Anstreicher und weißelten ihn weg. Damals brauchten Salvinis rechte Lega und Di Maios Fünf-Sterne-Bewegung das Plazet des eurofreundlichen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, um eine Regierung bilden zu können. Und so beteuerten die Politiker, sie wollten keinesfalls raus aus der Gemeinschaftswährung.

Tatsache ist: Beide Populistenparteien sind im Kern euroskeptisch bis eurofeindlich. Kein Jahr ist es her, da liebäugelte Fünf Sterne noch mit einer Volksabstimmung über Italiens Euroausstieg. Und Salvini sagte 2016: „Ein Referendum ist unnötig. Wenn die Lega in die Regierung eintritt, gehen wir raus.“

So weit ist es nicht gekommen. Noch nicht. Aber ausschließen kann niemand, dass die Populisten es nicht doch einmal probieren; ihre Basis wäre jedenfalls nicht abgeneigt.

Salvini und Di Maio haben politisch nichts zu gewinnen, wenn sie klein beigeben. Gut 58 Prozent der Italiener würden heute laut Umfragen eine der beiden Regierungsparteien wählen. Das sind acht Prozentpunkte mehr als bei der Wahl im März. Und gerade die Anhänger der Populisten wollen nicht auf die lange versprochenen Wohltaten wie das Bürgereinkommen verzichten.

Je schärfer die Reaktion aus Brüssel ausfällt, desto größer dürfte die Euroabneigung vieler Italiener werden. In einer Eurobarometer-Umfrage sagten im Oktober nur noch 44 Prozent der Befragten, sie würden in einem Referendum für den Verbleib in der EU stimmen. Selbst in Großbritannien war der Wert höher.