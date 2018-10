Roms radikale Regierung spielt mit dem Feuer. Mit einem Haushaltsentwurf, der die Regeln des Euro und die strikten Fiskalvorschriften der eigenen Verfassung stärker verletzt als jemals zuvor, beschwört Italien nicht nur einen Konflikt mit der EU herauf. Nachdem Moody’s das Land bereits am Freitag herabgestuft hat, werden andere Ratingagenturen voraussichtlich folgen, beginnend mit S&P am 26. Oktober. Damit droht dem Land eine Teufelsspirale. Je schlechter Agenturen und Investoren das Land einschätzen, desto mehr schießen die Risikoaufschläge in die Höhe. Das zwingt Banken, deren Bestände an italienischen Staatsanleihen im Schnitt etwa 10% ihrer Bilanzsumme ausmachen, zu einer vorsichtigeren Geschäftspolitik. Weniger Kredite an die Privatwirtschaft lähmen die Konjunktur, was über niedrigere Steuereinnahmen den Staatshaushalt noch tiefer in die Miesen treibt.

Wir rechnen damit, dass Italiens radikale Regierung nach einem Blick in den Abgrund doch noch zurückweichen und in den kommenden Monaten ihre Ausgabenpläne etwas abmildern wird. Selbst mit einem geringeren Anstieg der Staatsausgaben würde Italien wohl nur Zeit gewinnen, bis es eines Tages in eine Schuldenkrise abrutscht und sich dann endgültig entscheiden muss: Will es seine Wirtschaft reformieren und den Regeln des Euro genügen – oder will es sich seine eigene Schwachwährung drucken?

Der unmittelbare Stein des Anstoßes ist Italiens Haushaltsentwurf für 2019. Das geplante Defizit von 2,4% der Wirtschaftsleistung für 2019 ist dabei nicht das eigentliche Problem. Frankreich und Spanien, ganz zu schweigen von den USA, rechnen für das kommende Jahr mit höheren Fehlbeträgen. Schwerer wiegen drei andere Punkte.

Erstens verhält Rom sich, rein taktisch gesehen, bisher denkbar ungeschickt. Statt frühzeitig und in Ruhe einen Dialog mit Brüssel zu suchen, sind die Chefradikalen Luigi di Maio von den 5Sternen und Matteo Salvini von der Lega bisher mehr durch Schimpftiraden gegen Europa aufgefallen. Damit verschrecken sie die Investoren, die sie brauchen, um ihre Pläne zu finanzieren.

Zweitens beruht der Haushaltsplan für die Jahre 2019-2021 auf völlig unrealistischen Annahmen. Dass Italiens nominale Wirtschaftsleistung im Schnitt der kommenden Jahres jeweils um 3,3% zulegen soll statt wie zuletzt um 2,3% ist wohl reines Wunschdenken. Natürlich kann ein kräftiger Anstieg des Sozialkonsums, wie Italien ihn plant, kurzzeitig die Nachfrage ankurbeln. Aber da gleichzeitig eine größere Unsicherheit und höhere Finanzierungskosten die Privatwirtschaft belasten, dürfte der Nettoeffekt auf die Nachfrage nahe Null sein. Wachstum kann Italien sich so nicht kaufen. Unter dem Strich verbleiben zusätzliche Staatsschulden.

Drittens zielt das Budget nicht darauf ab, durch wesentlich mehr Investitionen das Land langfristig zu stärken. Stattdessen werden über eine höhere Sozialhilfe und ein früheres Renteneintrittsalter vermeintliche Wohltaten verteilt, die die Wachstumskräfte des Landes erheblich schwächen können. Die bereits im Sommer beschlossene Teilrücknahme einer Arbeitsmarktreform geht ebenfalls in diese Richtung.

Italiens Ausgangslage ist eigentlich gar nicht so schlecht. Seit dem Abtritt Berlusconis im Herbst 2011 hat das Land nennenswerte Fortschritte gemacht. Auch deshalb konnte es in den letzten drei Jahren einen Aufschwung erleben. Aber jetzt legt Rom jetzt den Wachstumskräften neue Fesseln an. Für ein Land mit einer hohen Schuldenlast von 131% der Wirtschaftsleistung kann das auf Dauer nicht gut gehen. Sofern und solange Italien auf dem jetzt eingeschlagenen Holzweg bleibt, bewegt es sich auf eine Schuldenkrise zu. Die Frage ist dann nicht mehr ob sondern wann Italien der Abgrund droht.

In den nächsten Wochen und Monaten kann es bereits recht laut werden. Die EU Kommission wird Italiens Haushalt möglicherweise schon am 23. Oktober zurückweisen. Nach einigem Hin und Her beginnt dann vermutlich im Dezember ein Verfahren, dass etwa Mitte 2019 mit Sanktionen gegen Italien münden könnte. Zwischenzeitlich werden Märkte und Ratingagentur ihr Urteil abgeben.

Derzeit geben Italiens Radikale sich noch unnachgiebig. Ob sie allerdings wirklich enden wollen wie Griechenlands Alexis Tsipras, der 2015 sechs Monate nach seinem Amtsantritt die Banken schließen und dann Europa reumütig um Hilfe bitten müsste, bleibt fraglich. Wir rechnen eher damit, dass höhere Risikoaufschläge, wackelnde Banken sowie der Druck der Ratingagenturen, der EU und vielleicht auch des eigenen Verfassungsgerichtes die regierenden Radikalen in Rom dazu bewegen werden, ihre Pläne etwas zu entschärfen. Sie könnten beispielsweise ihre kostspieligen Vorhaben zeitlich weiter strecken, damit sie das Budget anfangs weniger belasten. Wenn sie zudem ihre Rhetorik mäßigen, könnte die Lage sich wieder beruhigen. Der aktuelle Lärm um Italien würde dann nur kurzfristig das Wirtschaftsklima in der Eurozone belasten.

Auch wenn Italien eine unmittelbare Schuldenkrise vermutlich abwenden kann, wäre damit der italienische Patient noch längst nicht kuriert. Während die Wirtschaft zumindest verhalten wächst, wie das derzeit der Fall ist, kann Rom sich einige Dummheiten leisten. Es dürfen nur eben nicht zu viele auf einmal sein. Die Stunde der Wahrheit schlägt dem Land vermutlich in der nächsten Rezession, die etwa 2021 von den USA ausgehen und unmittelbar nach Europa überschwappen dürfte. Wenn dann – in der Rezession – das italienische Staatsdefizit statt bei knapp 3% eher bei 5% der Wirtschaftsleistung liegt und gleichzeitig Anleger die Flucht aus dem Risiko antreten, dürfte es Italien schwer fallen, genügend Käufer für seine Staatsanleihen zu finden.

Ebenso wie eine radikale Regierung in Griechenland 2015 eine bittere Lektion lernen musste, werden auch die 5Sterne und Lega letztlich der Wahrheit ins Auge sehen müssen: Wer sich Geld leihen will, ist auf seine Gläubiger angewiesen.

Die Mehrheit der Italiener möchte Umfragen zufolge lieber den Euro behalten. In einer echten Schuldenkrise würde Italien ebenso wie Griechenland 2015 vermutlich vor dem Euro-Austritt zurückschrecken. Leider ist die Gefahr groß, dass Italien erst eine solche Krise durchleben muss, bevor die Radikalen in Rom ihre unbezahlbaren Pläne nicht nur abmildern sondern weitgehend aufgeben und sie – oder eine andere Regierung – das Land stattdessen wieder auf einen wachstumsfreundlichen Reformkurs führen.