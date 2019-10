About You gilt als Vorzeigeunternehmen der deutschen Tech-Szene. Für den Elektroriesen Mediamarkt-Saturn läuft die Digitalisierung hingegen schief – Technologie- und Handelsexperte Nils Seebach erklärt warum

Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Social Bots – Die Zukunft ist digital. Aber wie digital ist eigentlich Deutschland? Im Podcast „So techt Deutschland" gewähren die besten Digitalexperten Einblicke in die Tech-Szene.

Spryker Systems, Factor-a und About You: Nils Seebach hat einen Riecher für erfolgsversprechende Geschäftsmodelle. Der ehemalige Investmentbanker steckt Geld in zahlreiche Start-ups und fördert das digitale Potenzial neuer und bereits bestehender Unternehmen.

Mit seiner Hilfe hat die Otto-Tochter About You eine Plattformstrategie entwickelt, die den Onlinemodehandel neu denkt. Das beeindruckendste Beispiel für E-Commerce sei aber immer noch Amazon, während der kriselnde Elektrohändler Mediamarkt-Saturn in Deutschland zeigen würde, wie man es nicht machen sollte, sagt Seebach. Das grundlegende Problem sei, dass die meisten Unternehmen zu große Visionen hätten.

In einer neuen Folge von „So techt Deutschland“ verrät der Digital-Experte, ob es ein Erfolgsrezept für den Verkauf im Netz gibt und in welcher Rolle er die Politik bei der Umsetzung von digitalen Strategien sieht.

