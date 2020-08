Mitten im Zoom-Gespräch erscheint auf dem Bildschirm ein menschlicher Rachen dunkelroter, überlebensgroß. Er gehört Eyal Baum, Direktor für strategische Kunden bei Tytocare, einem israelischen Unternehmen für Telemedizin. Zu dessen wichtigsten Produkten zählt ein Gerät, mit dem Patienten sich selbst untersuchen können – unter anderem im Hals, wie Baum es gerade vorführt. „Das Gerät leitet mich dabei an“, hört man ihn mit leicht verzerrter Stimme sagen. „Das Video wird nun direkt an unsere Plattform geschickt.“

Baum lässt das Gerät sinken und wechselt zum Kamerabild. Statt seines Rachens erscheint nun sein Gesicht: ein freundlicher Mann mit dunklen Haaren und weichen Zügen. Im Hintergrund liegt Kinderspielzeug auf dem Boden. Es ist Mitte Mai, der 39-jährige Baum arbeitet in seiner Tel Aviver Wohnung im Homeoffice, wie so viele Israelis in diesen Tagen, auch wenn das Land den vorläufigen Höhepunkt der Coronakrise zu diesem Zeitpunkt überschritten hat.

Telemedizin, Big Data und künstliche Intelligenz werden die Gesundheitsversorgung der Zukunft prägen. In Israel lässt sich ein Eindruck davon gewinnen, wie diese Zukunft aussehen wird. Israelische Techfirmen entwickeln Geräte und Algorithmen, die Krebsrisiken erkennen, Patienten aus der Ferne überwachen und Arztbesuche überflüssig machen. Der Staat hilft, den Erfindungen den Weg auf den Markt zu bahnen. Und der Ausbruch der Covid-19-Pandemie gibt der Entwicklung einen kräftigen Schub.

„In den USA und in Israel ist die Nachfrage nach unseren Produkten seit dem Ausbruch von Covid-19 in die Höhe geschnellt“, sagt Eyal Baum. Tytocare, eine Firma mit 80 Mitarbeitern und Sitz in der Küstenstadt Netanya nördlich von Tel Aviv, produziert die kleinen, schwarz-silbernen Diagnosegeräte, die in ihrer minimalistischen Eleganz an Apple-Produkte erinnern. Sie ermöglichen es Patienten, unter anderem Herz, Lunge, Ohren und Rachen zu untersuchen, während ein Arzt aus der Ferne zusieht. Ein unschätzbarer Vorteil bei Infektionskrankheiten wie Covid-19, bei denen jeder physische Kontakt ein Risiko darstellt.

Unter den zehn Besten

Das neuartige Virus hat in Israel weniger Schaden angerichtet als in anderen westlichen Ländern: Anfang Juni gab es in dem Neun-Millionen-Einwohner-Staat knapp 18.000 bekannte Infizierte und 292 Todesfälle. Das ist wenig, auch proportional zur Einwohnerzahl. Mittlerweile sind allerdings auch Israel die Infektionszahlen wieder gestiegen. Die Gründe für den milden Verlauf sind vielfältig. Sicher hat das niedrige Durchschnittsalter der Bevölkerung eine Rolle gespielt. Geholfen haben dürfte auch, dass viele israe­lische Krankenhäuser zwar personell unterbesetzt, aber technisch hervorragend ausgestattet sind.

Als Pionier der Entwicklung und des Einsatzes modernster Technologien gilt das Sheba-Krankenhaus in Ramat Gan, einem Vorort von Tel Aviv. Die Klinik war die erste in Israel, die Telemedizin zur Untersuchung von Coronapatienten einsetzte: neben den Geräten von Tytocare etwa Sensoren, die im Bett des Patienten Puls, Atem und Bewegung messen. An der Fassade des Klinikparkhauses hängt in hebräischen Schriftzeichen eine Schlagzeile: „Sheba unter den besten zehn Krankenhäusern der Welt“. Das US-Magazin „Newsweek“ kürte die Einrichtung im März zur neuntbesten Klinik weltweit, unter anderem wegen ihrer herausragenden Forschung.

Zudem unterhält Sheba ein eigenes Innovationszentrum mit mehreren Innovation-Hubs. Einer davon, der Telemedicine Innovation Hub, bekommt seit dem Ausbruch der Pandemie viel Medienaufmerksamkeit. Die Frau an der Spitze des Hubs, die in den vergangenen Wochen etliche Interviews gab, ist Galia Barkai, eine 50-jährige Ärztin mit Brille und braunen Locken, der man den Enthusiasmus für ihre Arbeit anmerkt.

An einem heißen Maimorgen sitzt sie in ihrem kleinen Büro in der pädiatrischen Abteilung, in dem die Klimaanlage summend gegen 43 Grad Außentemperatur anarbeitet. „Schon vor Corona hatten wir einige Telemedizinprojekte, aber viele Ärzte hatten Bedenken oder fühlten sich unwohl dabei, die Technologie zu nutzen“, sagt Barkai. „Mit Corona sind viele Barrieren gefallen.“