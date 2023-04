von Daniel Bakir Es ist nicht nur Galeria: Viele Mode- und Schuhhändler kämpfen auch nach dem Ende der Coronakrise mit massiven wirtschaftlichen Problemen. Allein im März meldeten vier Ketten mit Hunderten Filialen Insolvenz an

Viele Modehändler befinden sich in einer Dauerkrise. In der Coronapandemie brach das Geschäft massiv ein, jetzt sparen die Kunden wegen der Inflation. Und dann gibt es ja noch den allgemeinen Trend zum Online-Shopping, der stationären Händlern das Wasser abgräbt. Selbst Big Player wie H&M dünnen seit einigen Jahren ihr Filialnetz aus, andere müssen sich in der Insolvenz neu aufstellen oder ganz aufgeben.

2022 haben 102 Händler und Hersteller von Textilien ein Insolvenzverfahren beantragt, berichtet das Branchenmagazin „Textilwirtschaft“. Auch in diesem Jahr gibt es mit dem Moderiesen Peek & Cloppenburg oder Schuhhändler Reno schon wieder einige prominente Pleitefälle – von der Tragödie um Galeria mal ganz abgesehen. Welche bekannten Ketten alle in letzter Zeit in Schutzschirmverfahren flüchten oder Insolvenz anmelden mussten, zeigt unsere Fotostrecke.

Diese Mode- und Schuhketten sind insolvent 1 von 8 1 von 8 Zurück Weiter Reno Der Osnabrücker Schuhhändler Reno hat Ende März Insolvenz angemeldet. Ein halbes Jahr zuvor hatte noch ein neuer Eigentümer übernommen, um das kriselnde Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Reno betreibt nach eigenen Angaben derzeit rund 180 Filialen und beschäftigt 1000 Mitarbeitende. Die Insolvenz betreffe nur die Filialen in Deutschland, nicht in Österreich und der Schweiz. Aus der Insolvenz heraus will das Unternehmen nun einen Neustart versuchen. Mehr 2 von 8 Zurück Weiter Schuhkay Fast zeitgleich mit Reno beantragte auch die norddeutsche Kette Schuhkay ein Insolvenz-Schutzschirmverfahren. Schuhkay blickt auf 140 Jahre Unternehmensgeschichte zurück, zuletzt gab es unter den Namen„Schuhkay“ und „Schuhkay 1882“ noch zwei Dutzend Geschäfte. Das Unternehmen hofft, Filialen und Arbeitsplätze durch die Sanierung erhalten zu können. Mehr 3 von 8 Zurück Weiter Peek & Cloppenburg Anfang März rutschte Peek & Cloppenburg in die Insolvenz. Das Düsseldorfer Unternehmen gilt als größter Modehändler Deutschlands. Die 67 Filialen bleiben im Rahmen des Schutzschirmverfahrens weiter geöffnet, 7000 Beschäftigte bangen um ihre Jobs. Nicht betroffen ist P&C Nord mit Sitz in Hamburg, das eine von P&C Düsseldorf unabhängige Kette ist. Mehr 4 von 8 Zurück Weiter Galeria Karstadt Kaufhof Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof ist seit Jahren ein Dauerpatient. Nach der Insolvenz 2020 musste 2022 erneut ein Schutzschirmverfahren beantragt werden. Im März 2023 wurde bekannt gegeben, dass 47 der verbliebenen 129 Warenhäuser geschlossen werden und Tausende Beschäftigte ihren Job verlieren. Mehr 5 von 8 Zurück Weiter TK Fashion und Shoepassion Auch kleinere Ketten sind betroffen. Mitte März erwischte es den Schuhhändler Shoepassion, der sechs Ladengeschäfte in deutschen Großstädten sowie einen in Wien betreibt. Ende Februar meldete der Siegburger Modehändler TK Fashion Group mit 135 Mitarbeitenden Insolvenz an. Neben einem Onlineshop betreibt TK Fashion in NRW 14 Läden unter den Namen Lieblingsplatz und Comma. Mehr 6 von 8 Zurück Weiter Görtz Der Hamburger Schuhhändler Görtz ist bereits im September 2022 in ein Schutzschirm-Insolvenzverfahren geflüchtet. Das 1875 gegründete Unternehmen hatte in der Corona-Pandemie trotz Staatshilfen massiv gelitten. Von 160 Filialen hat etwa die Hälfte dicht gemacht. Von 1800 Mitarbeitenden blieben nur 1300 übrig. Mittlerweile ist ein privater Investor gefunden, der Görtz fortführt. Mehr 7 von 8 Zurück Weiter Orsay Der baden-württembergische Modehändler Orsay musste nach Schutzschirmverfahren und Insolvenz Mitte 2022 alle Läden schließen und fast alle der rund 2500 Angestellten entlassen. Die Marke wird nur noch mit einem Rumpfteam über externe Partner vertrieben. Mehr 8 von 8 Zurück Weiter Adler Die Adler Modemärkte waren schon 2021 am Ende. Im Zuge der Insolvenz wurden 40 deutsche Filialen geschlossen und rund 500 Arbeitsplätze abgebaut. Der neue Investor, die Logistikfirma Zeitfracht, betreibt heute rund 130 Adler-Märkte in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mehr

Dieser Beitrag ist zuerst bei stern.de erschienen