von Alexander Weber Die Verbraucherpreise sind in Deutschland im November um 10 Prozent gestiegen – im Oktober waren es noch 10,4 Prozent. Was heißt das für die Geldpolitik der EZB?

Nach Spanien und Belgien kann auch Deutschland eine geringere Inflation melden – und liefert damit denjenigen gute Gründe, die von der Europäischen Zentralbank eine langsamere Erhöhung der Zinssätze fordern. Die Verbraucherpreise in Europas größter Volkswirtschaft sind im November um 10 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen (11,3 Prozent im harmonisierten Verbraucherpreisindex), nachdem sie im Oktober noch um 10,4 Prozent (harmonisiert 11,6 Prozent) gestiegen waren, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Begründet wurde die Verlangsamung mit Faktoren wie den Energiekosten. Von Bloomberg befragte Analysten hatten einen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex von 11,3 Prozent erwartet.

In Spanien ging die Inflation im vierten Monat hintereinander zurück, und zwar stärker als erwartet, was auf einen Rückgang der Strom- und Kraftstoffkosten zurückzuführen ist, auch wenn ein Indikator für die zugrunde liegenden Preise anstieg. In Belgien verringerte sich die Gesamtinflationsrate auf 10,6 Prozent.

Die Inflationsdaten für die 19 Länder der Eurozone werden am Mittwoch veröffentlicht, wobei die Wirtschaftsexperten ebenfalls von einer leichten Abschwächung ausgehen – der ersten seit anderthalb Jahren. Dieser Wert wird von entscheidender Bedeutung sein, da die EZB-Offiziellen eine dritte Anhebung der Kreditkosten um 75 Basispunkte in Folge oder eine geringere Erhöhung um einen halben Punkt vor einer wahrscheinlichen Rezession erwägen.

Lagarde sieht Inflationshöhepunkt noch nicht

Einige Zentralbanker sprachen sich bereits im Oktober für eine bescheidenere Erhöhung aus, wie aus einem Bericht über diese Sitzung hervorgeht, und ihre Stimmen könnten mehr Gewicht erhalten, wenn sich das Preiswachstum abschwächen sollte.

Andere sind weniger überzeugt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde sagte am Montag, sie wäre „überrascht“, wenn die Rekordpreissteigerungen im Euroraum ihren Höhepunkt erreicht hätten, während EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel kürzlich sagte, es sei vielleicht zu früh, um die Zinserhöhungen zu verlangsamen.

„Der Rückgang der Inflation dürfte dazu beitragen, die Gesamtinflationsrate im Euroraum zu senken, was für die EZB eine willkommene Nachricht ist“, kommentierte die Bloomberg-Ökonomin Maeva Cousin die Nachricht. „Abgesehen von Energie und Pauschalreisen bleibt das zugrunde liegende Bild jedoch von einem anhaltend hohen Preisdruck geprägt.“

Die Abkühlung der Gesamtinflation könnte die EZB dazu veranlassen, der Kerninflationsrate mehr Bedeutung beizumessen. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte am Dienstag, dass die zugrunde liegende Messgröße „das Signal ist, das wir weiter verfolgen müssen“.

Die Erdgaskosten werden der Schlüssel zur Bestimmung des Inflationspfades in Deutschland sein. Marco Wagner, Volkswirt der Commerzbank, sagte, es sei zu früh, um in Deutschland nach nur einer Delle im Preiswachstum Entwarnung zu geben. „Die zugrundeliegende Inflation wird hoch bleiben“, schrieb er in einem Bericht an seine Kunden. „Die Tarifverhandlungen haben an Dynamik gewonnen und die Gewerkschaften können deutlich höhere Löhne durchsetzen als zu Jahresbeginn. Zudem haben die Unternehmen durch Material- und Lieferengpässe hohe Kosten verursacht.“

Mitarbeit: Kristian Siedenburg und Harumi Ichikura

© 2022 Bloomberg L.P.