von Bernd Ziesemer Niemand kann dem chinesischen Regime entkommen. Auch westliche Manager sollten sich nicht in Sicherheit wiegen

Wo steckt Chinas Staatsrat Qin Gang? Seit dem 25. Juni taucht der 57-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit auf. Sein Amt als Außenminister musste Qin am 25. Juli abgeben. Eine Begründung dafür gibt es bis heute nicht. Eine Frauenaffäre? Ein weiterer Fall von Korruption in Chinas Führungsclique? Oder gar ein Machtkampf mit dem allmächtigen Staats- und Parteichef Xi Jinping? Über das chinesische Internetnetzwerk Weibo flirrten die Gerüchte. Bestätigungen gab es keine.