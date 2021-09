#1 Portugal

In keinem Mitgliedsstaat der OECD zahlten Unternehmen zuletzt so hohe Abgaben wie in Portugal. Die Körperschaftssteuer belief sich der OECD-Datenbank zufolge 2021 auf 30,0 Prozent. Im Gegensatz zu den übrigen Ländern der Top 3 aber kamen in Portugal lokale Abgaben hinzu. Sie sorgten für das Endergebnis von 32,0 Prozent. Ohne sie hätte Portugal sich hinter Kolumbien den zweiten Platz mit Mexiko und Australien geteilt. Foto: IMAGO / robertharding