#1 Luxemburg

Krankenpflegerinnen aus Luxemburg sind in der OECD mit Abstand die Spitzenverdienerinnen. Sie kamen 2018 im Schnitt auf umgerechnet 114.064 Dollar Jahresverdienst. Das lag nicht nur am allgemein hohen Lohnniveau in dem Großherzogtum, das in der OECD Platz zwei hinter Island belegte. Krankenschwestern erhielten in Luxemburg rund 75 Prozent mehr Gehalt als der Durchschnittsverdiener (65.449 Dollar). Die Organisation hat in ihrem Gehaltsvergleich der Pflegekräfte nur 28 Mitgliedsländer berücksichtigt. Es fehlten unter anderem Deutschland und Dänemark. Laut dem Statistischen Bundesamt haben Pflegekräfte in deutschen Krankenhäusern zuletzt rund 42.000 Euro verdient. Mit umgerechnet etwa 47.630 Dollar Jahreseinkommen würde Deutschland in der OECD-Statistik Platz 16 belegen, hinter dem Vereinigten Königreich und vor der Türkei, Finnland sowie Japan. Beim Durchschnittseinkommen lag Deutschland 2018 auf Platz elf. Erwartungsgemäß am wenigsten Geld gab es für Krankenschwestern in Ungarn und der Slowakei. Dort werden neben Mexiko generell die niedrigsten Löhne in der OECD gezahlt. Krankenschwestern lagen in beiden Ländern aber rund ein Fünftel über dem allgemeinen Durchschnittsgehalt.