#1 Frankreich

Frankreichs Superreiche spielen in einer eigenen Liga. Laut „Forbes“ teilen sich 41 Milliardäre ein Gesamtvermögen in Höhe von 330 Milliarden Dollar. Das ergibt ein durchschnittliches Vermögen von acht Milliarden Dollar – doppelt so viel wie bei Italien auf Platz sechs. Frankreich verdankt den Spitzenplatz unter anderem Bernard Arnault, aktuell der viertreichste Mensch der Welt. Der Chef des Luxuskonzerns LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton allein steuert 76 Milliarden Dollar zum nationalen Fonds der Superreichen bei. Aber selbst wenn wir Arnault auf einen durchschnittlichen Superreichen mit acht Milliarden Dollar herunterstutzen, ergeben sich immer noch 6,4 Milliarden pro Kopf. So oder so bleibt Frankreich bei den Superreichen eine Grande Nation.