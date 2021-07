#3 Deutschland

Nur drei Länder der Top 10 sind bei den ausländischen Investitionsprojekten besser durch das Krisenjahr 2020 gekommen als Deutschland. Der Rückgang fiel mit minus vier Prozent vergleichsweise niedrig aus. EY zählte 930 statt 971 Projekte. Der Marktanteil belief sich auf 17 Prozent. Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY Deutschland, machte mehrere Faktoren für die vergleichsweise positive Entwicklung hierzulande aus. „Zum einen konnte Deutschland im Jahr 2020 die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft abfedern“, erklärte der Experte. So sei die Wirtschaftsleistung sehr viel weniger stark gesunken als in Frankreich oder im Vereinigten Königreich. „Darüber hinaus blieben die Exporte stark, da Deutschland überproportional von der frühen Erholung in China profitierte“, sagte Ahlers. „Und schließlich kam Deutschland seine Lage in der Mitte Europas und die vergleichsweise gute Verkehrsinfrastruktur zugute: So hat sich die Zahl der Logistikprojekte 2020 im Vergleich zum Vorjahr von 63 auf 129 mehr als verdoppelt“, teilte EY mit.