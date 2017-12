Die Menschen in Deutschland sind aktuell außergewöhnlich fleißig. Sie arbeiteten so viele Stunden wie zuletzt vor einem Vierteljahrhundert. Mehr Überstunden mussten allerdings nicht angehäuft werden

Der Jobmotor brummt, die Zahl der Arbeitslosen lag im Oktober auf dem niedrigsten Wert seit der Wiedervereinigung. Diese positive Entwicklung macht sich auch beim Arbeitsvolumen hierzulande bemerkbar. Die Erwerbstätigen in Deutschland trugen im dritten Quartal 2017 die höchste Zahl an Arbeitsstunden seit 25 Jahren zusammen. Das berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg. Das gesamte Arbeitsvolumen lag demnach im dritten Quartal bei 15,36 Milliarden Stunden. Das waren laut der Forschungseinrichtung der Bundesagentur für Arbeit 1,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Mehr gearbeitet wurde zuletzt im ersten Quartal 1992 mit 15,38 Milliarden Stunden.

Die Erwerbstätigen in Deutschland mussten das Plus nicht etwa durch Überstunden oder generell längere Wochenarbeitszeit erkaufen. In diesen Bereichen blieben die Werte laut dem IAB nämlich im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Stattdessen sorgten mehr Erwerbstätige für das 25-Jahres-Hoch. Ihre Zahl stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 1,5 Prozent auf 44,5 Millionen. „Der Aufwärtstrend beim Arbeitsvolumen beruht auf der stark steigenden Zahl von Beschäftigten“, sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

Weitere Durchschnittswerte der Untersuchung: