von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Jahr 1970 berichtet er von aufreibenden Spekulationen mit Anleihen einer US-Eisenbahngesellschaft

Ein wahrer Abenteuerroman ist die Geschichte der amerikanischen Eisenbahn-Gesellschaften, ein besonderes Kapitel die Penn Central. In ihrer mehr als 100-jährigen Geschichte haben die beiden in der Penn Central fusionierten Bahnlinien (New York Central und Pennsylvania Railroad) den Spekulanten oft Gelegenheit gegeben, reich oder arm zu werden. Der Kampf der amerikanischen Eisenbahnen untereinander, gegen die Regierung, gegen die Arbeiter und Gewerkschaften, gegen die Benützer und nicht zuletzt gegen die Indianer dauert bereits mehr als ein Jahrhundert.