© Brownie Wise Papers/Archives Center/National Museum of American History/Smithsonian Institution

von Marina Zapf Brownie Wise verhalt Vorratsdosen aus Plastik zum Durchbruch – und revolutionierte mit Verkaufspartys den Direktvertrieb. Sie war das Gesicht von Tupperware, bis sie den Machtkampf gegen ihren Chef verlor

Die PR-Firma hatte eines der schillerndsten, prachtvollsten Hotels von New York ausgesucht. Mehr als 100 Reporter und Fotografen drängelten sich im Oktober 1953 bei Cocktails und Lunch in den Räumen an der 5th Avenue. Alle wollten die Frau treffen, die die Kaufgewohnheiten der Amerikaner revolutionierte: Brownie Wise.