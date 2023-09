von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Februar 1971 beschrieb er, wie windige Investoren deutsche Kleinanleger ausnahmen

Ich habe meine Leser wiederholt gewarnt, daß die Börse kein unschuldiges Kinderspiel ist und der Finanzier kein Philanthrop. Die Einführung der Mitsumi-Aktien an der Frankfurter Börse ist ein neues Beispiel. Und das Rezept ist immer das gleiche, gestern wie heute, in Paris und London, in Tokio und Frankfurt.