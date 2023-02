von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im September 1968 verfällt ein Freund Kostolanys einer besonderen Krankheit: dem Börsenfieber

Mein Freund war in der Stahl- und Eisenbranche und wickelte während des Koreakrieges Millionengeschäfte ab. Er tat sich groß damit, sein Geld mit Fleiß und Schweiß zu verdienen. In seinen Augen waren wir Börsianer Nichtstuer, Faulenzer und Parasiten der Wirtschaft. Eigentlich hatte er recht, obwohl ich mich bestimmt nicht schäme, niemals gearbeitet zu haben und trotzdem ein sehr angenehmes und bequemes Leben zu führen. Ich warnte meinen Freund: Auch der Koreakrieg dauere nicht ewig, und eines Tages würde er glücklich sein, sein „ehrlich verdientes“ Geld in guten Aktien anlegen zu können; und da das bald einzutreffen drohe, solle er sich schon vorher mit dem Kursblatt vertraut machen.