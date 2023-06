von Bastian Hosan Der Greenwood District, ein Viertel der Stadt Tulsa in Oklahoma, war im Jahr 1921 eine der wenigen afroamerikanischen Communitys der USA, in der die Wirtschaft brummte. Wegen ihres Erfolges wurde der Stadtteil Black Wall Street genannt – dann zerstörte ihn ein weißer Mob, aus Missgunst, Neid und Rassismus

Es waren goldene Zeiten für Greenwood in Tulsa, Oklahoma. Kinos, Apotheken, Frisöre, Geschäfte und eine pulsierende Gemeinschaft machten das Viertel in den 1920er Jahren aus. Die meisten Häuser waren aus Ziegeln gebaut, eine Straßenbahn führte durch das Viertel. Die Einwohner von Greenwood führten ein gutes Leben, gingen ihren Geschäften nach, kamen zu einigem Wohlstand. Eigentlich ein soweit normales Bild in vielen Regionen der USA in dieser Zeit. Doch einen Unterschied gab es: Greenwood war ein Viertel, das hauptsächlich von Schwarzen bewohnt wurde – und Wohlstand war etwas, das damals hauptsächlich von Weißen erreicht werden konnte.