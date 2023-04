von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im März 1969 macht Kostolany Urlaub in St. Moritz, wo er lehrreiche Börsenerfahrungen sammelt

St. Moritz war einmal ein Symbol für Luxus und Reichtum. Das Palace Hotel mit Halle, Bar und Grill spielte eine besondere Rolle. In den dreißiger Jahren war es Treffpunkt der internationalen Hochfinanz, der Playboys und der Prominenz aus aller Welt. Sie können also mit Recht fragen, was ich in diesem exklusiven Kreis zu suchen hatte. Als unschuldiger Zuschauer absolvierte ich meine Lehrjahre in Luxus und Lebenserfahrung, die mir bis heute nützlich waren. Diese kleine farbige Welt verschwand wie der Schnee vom letzten Jahr. Wenn ich aber heute durch die Halle des Palace gehe, kann ich nicht vermeiden, die Geister aus vergangenen Jahren heraufzubeschwören.