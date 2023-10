von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Juli 1971 beschreibt er, was er gerne schon als junger Mensch über die Börse gewusst hätte

Während der International Banking Conference in München konnte ich eines Abends in der berühmten Halle des Bayerischen Hofes, dem Treffpunkt der großen Welt, eine Versammlung der US-Hochfinanz beobachten. Da sah ich Mr. Arthur Burns, Präsident des Federal Reserve Board, Mr. Connally, US-Finanzminister, David Rockefeller und andere mehr. Eine bessere Auswahl hätte man nicht treffen können. Und in einem Winkel, etwas versteckt, aber ganz offenbar mit gespitzten Ohren, saß ein junger Mann von etwa zwanzig Jahren. Ich kenne ihn. Sein Name ist André Kostolany. Er nennt sich Spekulant, weil er nichts anderes im Leben tut, als Ereignisse analysieren, um danach an den verschiedenen Börsen zu operieren.