von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Juni 1968 spekuliert er heimlich auf Gold, obwohl er kein Freund dieser Anlageform ist

Ich bin ein Spekulant von Geburt. Meine Arena ist die Börse. Mein Platz ist im Tumult der Spieler und Händler, nicht aber auf der Tribüne. Doch ich bin ein Idealist und habe oft meine Energie für Dinge verschleudert, die unnütz erscheinen. Ich möchte jene bekämpfen deren Leben ausschließlich am Golde hängt, jene also, die aus theoretischer Überzeugung oder einfach aus Spekulationsgründen den Goldpreis erhöhen möchten. Ich habe es immer wieder geschrieben und gepredigt, im Fernsehen ebenso wie in der Presse und am Kaffeehausstammtisch, daß jene Unsinn verlangen.