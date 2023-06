von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Juni 1969 widmet sich Kostolany Lobbyisten und dem Streit um die D-Mark-Aufwertung

Natürlich kann heute niemand genau wissen, was in den kommenden Wochen auf dem Devisenmarkt los sein wird – außer Conrad Ahlers vielleicht. Wenn er aber die Parität der Deutschen Mark für die Ewigkeit verspricht, möchte ich den Wert einer solchen Aussage denen zur Beurteilung überlassen, die monetarische Ereignisse an den eigenen Knochen verspürt haben.