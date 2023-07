von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Jahr 1970 widmet sich Kostolany der legendären holländischen Tulpenmanie

Die Börsianer sind unverbesserlich. Zu Ostern gab es in meinem mittelalterlichen Dorf Haut-de-Cagnes an der Riviera eine herrliche Blumenshow. Und wohin schweiften meine Gedanken? Woran ließ mich diese Orgie von Rosen, Nelken und Tulpen erinnern? An eine Börsen-Affäre in Holland. Sie liegt 350 Jahre zurück und ging unter dem Namen „Tulpen-Manie“ in die Geld-Geschichte ein. Welche Ironie des Schicksals: Eine zarte Blume bietet das treffendste Beispiel für das Börsen-Spiel „Boom-Krach“. Sie sollte für unerfahrene Börsen-Spieler noch heute ein Memento sein. Diese bunte Blume hätte die aufstrebende Wirtschaft eines sonst nüchternen Landes – wie Holland im 17. Jahrhundert – fast erschüttert.