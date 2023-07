von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Dezember 1969 widmet er sich vermeintlich sicheren Hedgegeschäften

Seit einem Jahr – seit die New Yorker Börse einen heftigen Kurssturz erlebt hat – hört man sehr oft von Hedge-Geschäften und natürlich auch von Hedge-Fonds. Ich könnte über meine Erfahrungen mit Hedge-Transaktionen an allen Börsen der Welt dieses Capital-Heft füllen. Eine Hedge-Spekulation bedeutet, daß man gleichzeitig in verschiedenen Wertpapieren spekuliert, in einigen auf Baisse und in anderen auf Hausse. Aus dem einfachen Grund, weil man glaubt, daß gewisse Aktien im Vergleich zu anderen zu hoch stehen. An Hedge-Geschäften habe ich manchmal verdient und oft verloren, an Erfahrungen bin ich dabei bestimmt reich geworden.