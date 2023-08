von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Juni 1970 schildert er die Gefahr, die von schlecht gemanagten Investmentfonds ausgeht

Bonns Ministerialrat Hermann Beyer-Fehling – einer der Väter des Investmentgesetzes – wird sich gewiß an eine Investment-Tagung vom letzten Oktober in München erinnern. Ich hatte das Vergnügen, ihn als Ehrenredner zu hören. Damals machte er in Anspielung auf die Investmentfonds einen besonders geistreichen Vergleich: Wenn sich der kleine Mann kein Auto leisten kann, so möge er den Autobus nehmen. Der kleine Sparer, der sich keine Aktien kaufen kann, solle sich an einem Investmentfonds beteiligen.