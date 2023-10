von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Mai 1971 schilderte er, was die Börse in Tel Aviv einzigartig macht

Wer in Israel nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und tatsächlich erlebt man jeden Tag ein Wunder. Nicht zuletzt an der Börse, denn sie ist das getreue Spiegelbild einer Nation. Ein Wunder war es auch, als beim Ausbruch des Sechs-Tage-Kriegs die Kurse nicht ein Jota gefallen sind. Im Gegenteil: Während der Börsenzeit mußten Bankiers und Makler einige Male in den Unterstand laufen; als sie wieder in den Börsensaal zurück durften, waren die Kurse jedesmal einige Punkte höher.