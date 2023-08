von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Juni 1970 erläutert er, wie die Termingeschäfte eines Pariser Bankiers verhängnisvoll endeten

Am 1. Juli ist Premiere an Deutechlands Börsen: Man führt das Optionsgeschäft ein, das bis zu den dreißiger Jahren sehr populär in Deutschland war. In diesem Zusammenhang möchte ich nur zwei meiner zahlreichen Erinnerungen heraufbeschwören. Sie stammen aus den dreißiger Jahren. Beide spielten sich an der Pariser Börse ab und standen in engem Zusammenhang mit der deutschen Geschichte.

Im Jahre 1930 herrschte an der Pariser Börse eine besonders rege Tätigkeit in Prämiengeschäften. Es war die Zeit unmittelbar nach dem Wall Street-Krach von 1929. Zum Unterschied von der New Yorker Börse benahm sich ihre Pariser Cousine verhältnismäßig vernünftig. Die französische Wirtschaft lebte noch in einer Euphorie – dank der deutschen Reparationszahlungen.