von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Dezember 1969 wütet er gegen die Idee offener Immobilienfonds: Sie seien eine Einladung zum Betrug

Ich muß wieder einmal SOS rufen: Wenn ich daran denke, was in Deutschland mit den Immobilienfonds getrieben wird und was noch alles passieren kann, wenn die Behörden nicht rechtzeitig eingreifen. Denn es ist fast sicher, daß die amerikanischen Fonds-Abenteurer – sollten sie einmal Blut geleckt haben – Deutschland mit einer Flut von Neugründungen überschwemmen werden. Dabei hilft ihnen auch das Regiment gutgläubiger deutscher Vertreter.