von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im März 1967 erklärt er, wie er einmal fast zum einflussreichen Musik-Mäzen geworden wäre

Während meines New Yorker Aufenthaltes besuchte ich fleißig nicht nur die Wallstreet, sondern auch das neue, pompöse Metropolitan-Opernhaus, wo ich nicht übersehen konnte, daß man die lange Liste der neuen New Yorker Millionäre nicht nur auf den Seiten des Wallstreet-Journals lesen kann! Man liest sie auf jedem Sitz, in den Telefonkabinen, ja sogar in Waschräumen und Garderoben.

Der Organisator, der Wiener Rudolf Bing, hat die nötigen 40 Millionen Dollar mit Ach und Krach zusammengebracht, um diesen Bau zu ermöglichen. Aber jeder Ziegelstein, jeder Nagel und Türknopf mußte den Namen seines Spenders verkünden. Seinen Namen auf einem öffentlichen Platz in Gold graviert zu sehen, ist das Statussymbol, die Ambition der neuen Millionäre. Wie könnten sich sonst diese Könige der Elektronenindustrie, der Konfektion oder der Grundstückspekulation ihren Namen verewigen?

Bei dieser Gelegenheit muß ich feststellen, daß das Opernhaus etwas geschmacklos ist, überladen und sehr luxuriös, hingegen sehr praktisch eingerichtet; daß die Akustik vorzüglich ist und gewisse Vorstellungen einzigartig sind, so wie es sich für das Opernhaus von New York geziemt. Doch in- mitten einer solchen Orgie von Mäzenomanie werde ich jedesmal melancholisch. Ich wäre nämlich beinahe einmal Mäzen geworden, mit meinem Namen in Gold graviert!

Am Ende des Zweiten Weltkrieges stürzte ich mich als Spekulant auf die verschiedenen entwerteten Staats- und Kommunalpapiere, mit der Überzeugung, daß nach dem Chaos, das auf diesem Markt herrschte, sich alles wieder normalisieren würde. Es gab Schuldner unter den Staaten und Städten, die ihren Verpflichtungen schnell nachkamen, andere ließen sich lange an den Ohren ziehen, bis sie sich endlich zur Zahlung ihrer Schulden entschlossen.

Unter diesen notleidenden Werten gab es eine Obligation der französischen Regierung, mit der ich schon lange kokettierte. Ohne jeden Rechtsgrund wollte die Regierung diese Obligation nicht honorieren und nur diejenigen zurückbezahlen, die im Besitz der Urzeichner geblieben waren. Das bedeutete ganz einfach, daß die französische Regierung den Börsenspielern, die diese Papiere spottbillig aufgekauft hatten, den spekulativen Nutzen nicht gönnen wollte. Ein zwar sehr ethischer Standpunkt, aber im Widerspruch zur Börsenmoral.

An der Börse ist es eine Tugend, solche Papiere aufzukaufen, die unberechtigt und grundlos zu tief gefallen sind. Wie würden wir Spekulanten sonst leben können, wenn man uns bestraft, nur weil wir Werte billig aufkaufen und weitere günstige Preisentwicklungen richtig beurteilen? Dies war hier nämlich der Fall.

Ich kaufte also einige Male zehn Kilos von diesen Obligationen für einen Pappenstiel. In meinem Kopf hatte ich einen speziellen Plan. Seit meiner Kindheit war ich ein leidenschaftlicher Musikliebhaber. Oper, Orchesterwerke und Kammermusik sind auch heute noch meine große Freude. Ich dachte nun folgendes: Dieses Mal werde ich nicht für meine Tasche, sondern für die holde Kunst spekulieren. Ich werde von der französischen Regierung den vollen, das heißt den Nominalwert ihrer Schuldscheine fordern, und um zu beweisen, daß ich nicht ein gieriger Spekulant bin, werde ich mich verpflichten, die ganze Summe, die ich bekommen sollte, sofort für einen ideellen Zweck zu verwenden: für eine Stiftung zur Förderung französischer Musik.

Obwohl ich die Obligationen für einen Bruchteil des Nominalwertes gekauft hatte, würde der Totalbetrag bedeutend genug sein, um damit etwas Nützliches für die Musik zu schaffen. Zur gleichen Zeit könnte mein Name auch irgendwo in Gold graviert werden. Oder einen Preis Kostolany konnte ich stiften, finanziert von den Zinsen der Stiftung. Welch erhabenes Gefühl, daran zu denken, daß vielleicht 100 Jahre später immer noch jährlich eine französische Komposition mit dem Preis Kostolany honoriert würde!

Ich entwarf meine Strategie sehr genau, beriet mich mit Fachleuten und Persönlichkeiten, denen mein Plan gefiel. Ich träumte schon von meiner Stiftung. Ja ja, ein Börsianer kann jeder werden, aber nicht ein Musiker. Wenn das Schicksal es schon wollte, daß ich kein Musiker werden konnte, so sollte wenigstens mein Name, als Mäzen, in die Musikgeschichte ein- gehen. Dies war alles wunderbar geplant, aber die Börse kreuzte einmal mehr meine Pläne...

Während ich in einem Büro des Finanzamtes meinen Plan der Stiftung vorschlug, philosophierten in einem anderen Winkel desselben Gebäudes verantwortliche Herren über Kreditmoral, gegebenes Wort, Verantwortlichkeit des Schuldners etc. und trafen plötzlich eine überraschende Entscheidung: Die französische Regierung wird alle in Frage stehenden Schuldscheine voll zurückbezahlen, sowohl an die Urzeichner als auch die neuen Inhaber. Die „einigemal zehn“ Kilos von den gewissen Obligationen wurden zum vollen Nominalwert ausbezahlt. Ich mußte nur zum Schalter gehen. Mein Sinn für Kapital(ismus) war zu stark und die erhaltene Summe für meine Verhältnisse zu bedeutend, als daß ich es mir hätte leisten können, jetzt schon aus eigener Tasche eine solch große Summe zu spenden.

Ich bin wohl ein leidenschaftlicher Musikliebhaber und vielleicht auch ein tüchtiger Spekulant, aber ein Engel noch nicht. Aus meiner Musikstiftung sind nur drei Noten geblieben: do-la-re.

Diese Kolumne erschien zuerst in der Capital-Ausgabe von März 1967.