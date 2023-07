von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Dezember 1969 schreibt er einen Nachruf auf einen genialen Arbitrage-Händler

Dieser Tage erhielt ich eine traurige Nachricht: Mein alter Freund Lacy Kux, Sozius in der Wall Street-Firma Hirsch & Co, ist gestorben. In Wall Street und in der Londoner City galt er als der klügste und geschickteste Fachmann für internationale Devisen-und Effekten-Arbitragen.