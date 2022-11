von André Kostolany Mehr als 30 Jahre lang schrieb der legendäre Investor André Kostolany Kolumnen für Capital. Auf C+ dokumentieren wir in einer Serie einige seiner Texte. Im Mai 1967 berichtet er, wie er es mit dem Riesenmonopolisten AT&T aufnahm

Viele meiner Freunde fragen mich oft, warum die Aktien der American Telephone and Telegraph Company die stürmische Hausse der New Yorker Börse nicht mitmachen; die Aktien einer Gesellschaft, deren Zuwachs mit der Prosperität Amerikas parallel läuft und deren Gewinne von Jahr zu Jahr steigen. Meine Antwort ist einfach. In der ungeheuren Macht des Unternehmens liegt gerade seine Schwäche.