Anfang 1907 kommen in einem schlichten Backsteinbau an der Piquette Avenue in Detroit regelmäßig ein paar Männer zusammen. Ihre Geheimtreffen finden in einem Raum statt, in dem eine Tafel und ein Zeichenbrett stehen, später kommen eine Fräsmaschine, ein Bohrer und eine Drehbank hinzu. Die Männer tüfteln, probieren aus, verwerfen, zeichnen Modelle an die Tafel, wischen sie wieder weg, testen Materialien, Metalle, Legierungen.

Angetrieben werden sie von einem schlanken, drahtigen Ingenieur, der am liebsten etwas am Rand sitzt, in einem Schaukelstuhl. Von dort aus bläut er den Männer immer wieder dieselbe Devise ein: Alles muss effizienter und einfacher werden – und vor allem billiger.

Das Produkt, an dem hier gewerkelt wird, steigt wenige Jahre später zu einem der erfolgreichsten Automodelle aller Zeiten auf – und der Mann im Schaukelstuhl zu einem der einflussreichsten Unternehmer der Wirtschaftsgeschichte. Einer der umstrittensten ist er auch – fanatisch verehrt von den einen, verhasst bei anderen. Sein Name: Henry Ford.

Der Gründer der Ford Motor Company, die bereits 1903 in Detroit aus der Taufe gehoben wurde, war ein detailversessener Ingenieur, das Urbild des „Car Guy“, Vorbild für Generationen von Autobauern – eine Jahrhundertgestalt, die schon zu Lebzeiten in Filme und Romane einging: Charlie Chaplin karikierte die von Ford vorangetriebene Massenproduktion in „Moderne Zeiten“, und in Aldous Huxleys Zukunftsdystopie „Schöne neue Welt“ werden die Jahre „nach Ford“ gezählt.

Mit einem außergewöhnlichen Gespür für die Bedürfnisse der Massen prägte Ford wie kaum ein anderer die Entwicklung der westlichen Konsumgesellschaft. Sein „Model T“, das 1907 in jenem Raum in Detroit entstand, wurde über 16 Millionen Mal hergestellt und blieb jahrzehntelang das meistverkaufte Modell überhaupt.

„Er baute eine Industrie auf, die das Land veränderte, in dem wir leben“, schrieb das US-Wirtschaftsmagazin „Fortune“, das Ford 1999 zum „Unternehmer des Jahrhunderts“ kürte: „Er war der Erste, der einen Massenmarkt geschaffen hat, aber auch die Mittel hatte, ihn zu bedienen. Einen größeren Unternehmer hat es nicht gegeben.“

Doch das Genie hatte auch eine dunkle Seite. Ford konnte ein Despot und unerbittlicher Moralprediger sein, der seinen Arbeitern diktieren wollte, wie sie zu leben hatten. Gravierender noch: Er agitierte gegen Juden, ließ sich von den Nazis hofieren und führte politische Kam­pa­gnen mit oft wirren Ansichten.

„Letzten Endes stand er für die Chancen wie auch für die Probleme der demokratischen Kultur Amerikas“, schreibt Steven Watts in seiner Ford-Biografie „The People’s Tycoon“. Ford war ein Ausnahmeunternehmer, in jeder Hinsicht.

Auf dem Bauernhof

Die Geschichte dieses kontroversen Giganten der Industriegeschichte beginnt nicht in einer Werkstatt oder einer Fabrik. Sie beginnt dort, wo Mitte des 19. Jahrhunderts noch die meisten Geschichten anfangen: auf einem Bauernhof. Ford, 1863 geboren, wächst auf einer Farm in Michigan auf, als ältestes von fünf Kindern. Ein echter Bauernjunge aber, das zeigt sich bald, ist er nicht. Er mag keine Pferde und kann auch mit dem Alltag auf dem Hof wenig anfangen. Wie Ford selbst später in seiner Autobiografie „My Life and Work“ einräumen wird, ist er kein Freund harter körperlicher Arbeit. Unter den Nachbarn gilt er sogar eher als faul. „Henry wollte alles mit möglichst wenig Aufwand an Zeit und Energie erledigen“, sagte seine Schwester Margaret über ihn. „Er hat seine Brüder und Freunde immer dazu gebracht, für ihn zu arbeiten.“

Ford interessiert sich für alles, was Arbeit effizienter macht, damit sie rascher abgehakt werden kann. Mechanik fasziniert ihn: Er repariert Uhren, nimmt alles auseinander, was auf dem Hof an Technik zu finden ist. Mit 16 macht sich der Bauernjunge auf ins nahe Detroit und beginnt eine Ausbildung in einem kleinen Metallverarbeitungsbetrieb. Eisen- und Blecharmaturen, Fräsen, Bohrer: Das wird nun Fords Welt.

Eine Welt der Motoren

Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts sind eine Zeit des technischen Aufbruchs. Überall wird an Maschinen, Motoren und Elektronik getüftelt. Fast zeitgleich entsteht dabei in Europa und den USA ein Gerät, das das Leben der Menschen wie kaum ein anderes verändern wird: das Auto. Viele werden später behaupten, das moderne Automobil erfunden zu haben, aber im Grunde ist es ein Gemeinschaftsprojekt: Die Franzosen entwickelten dampfbetriebene Wagen, es gibt erste Kutschen mit Elektromotoren, 1886 baut Carl Benz ein Dreirad mit Verbrennungsantrieb.

Ford wird Teil dieser Geschichte. Er gehört nicht zu den Entwicklern der ersten Stunde, aber er wird es sein, der das Auto zum Massenprodukt macht. „Ford hat nicht das Auto erfunden“, wird es in der „Fortune“-Würdigung heißen, „aber er hat die Autoindustrie erfunden.“

Die ersten Ottomotoren hat Ford bereits auf der heimischen Familienfarm kennengelernt, wo sie für einfache Landmaschinen genutzt wurden. In Detroit aber, wo er inzwischen in einem Unternehmen des Erfinders Thomas Alva Edison arbeitet, wird er zum Motorenzauberer: Wann immer eine Maschine stockt oder eine Mechanik klemmt, kommt Ford zum Einsatz. In seinen freien Stunden bastelt er an einer Kutsche mit Motor, dem „Quadri­cycle“, das im Juni 1896 seine ruckelige Jungfernfahrt auf den Straßen Detroits erlebt. Ford verschreibt sich in den kommenden Jahren ganz und gar dem Auto. Der Erfinder Edison, der sich von seinem ­Arbeitgeber zu einem Freund entwickelt, nennt ihn eine „seltene Kombination aus geborenem Mechaniker und Geschäftsmann“.

Die Wahrheit ist komplizierter. Ford versteht es, für seine Autoproduktion Investoren an Land zu ziehen – aber er ist auch gut darin, sie wieder zu vergrätzen. Oft verkracht er sich mit Geldgebern, weil er andere Vorstellungen von dem hat, was produziert werden soll. Wie folgenreich diese Streitigkeiten sind, zeigt sich 1902. Ford verlässt wütend ein Unternehmen, das bis dahin seinen Namen trägt, nun aber umgetauft wird zu „Cadillac Automobile Company“. Unter Führung von General Motors wird daraus später eine ­legendäre Automarke.

In solchen Konflikten zeigt sich eine Grundhaltung, die prägend für Fords Weltsicht wird: Er liebt Ingenieure und Mechaniker, hegt aber ein tiefes Misstrauen gegenüber Finanziers und Investoren. Für ihn sind sie an allem schuld, was schiefläuft – nicht nur in seinen Unternehmen, sondern auch in der Gesellschaft. Nach dem Bruch im Jahr 1902 verkündet er zornig: „Von jetzt an wird mein Laden immer mein ­eigener Laden bleiben. Ich lasse mir nicht von einem Haufen reicher Leute sagen, was ich zu tun habe.“

Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es Hunderte von Autoproduzenten in den Vereinigten Staaten, und viele machen nach kurzer Zeit wieder dicht. Ford aber hat eine Vision, die ihn von anderen Bastlern unterscheidet. Anstatt teure Motorkutschen für ein wohlhabendes Publikum zu bauen, will er Masse, schlicht gebaut und erschwinglich für die breite Bevölkerung.

Die Ford Motor Company verfolgt genau dieses Ziel. Ihre Methode würde man heute einen kundenorientierten Ansatz nennen. Ford verpasst dem Unternehmen ein Credo, das fast nach heutigem Start-up klingt. „Wo kommt das Geld her, das die Räder in Bewegung bringt?“, fragt er in seiner Autobiografie. „Vom Konsumenten natürlich. Und wenn ein Hersteller erfolgreich sein will, muss er sich ausschließlich an den Vorlieben dieses Konsumenten orientieren. Wir beginnen mit dem Kunden, passen das Design daran an und kommen schließlich bei der Fertigung raus.“