von Gernot Kramper China stockt seine Solarkapazität 2023 gewaltig auf. In Xinjiang wurde nun eine Fabrik eröffnet, die erstmals Wasserstoff aus Solarenergie erzeugt

China setzt auf Grünen Wasserstoff – Grün bedeutet, dass das Gas mit Hilfe von CO2-neutraler Primärenergie produziert wird. In Xinjiang – der Heimat der Minderheit der Uiguren – wurde eine Anlage in Betrieb genommen, die diesen Wasserstoff aus Solarenergie erzeugt.

Die jetzt installierte Kapazität liegt bei 10.000 Tonnen im Jahr und wird mit einem zweiten Abschnitt auf 20.000 Tonnen gesteigert. Der Bau begann im November 2021, die Anlage wurde in eineinhalb Jahren fertiggestellt.

Trotz der beachtlichen Größe handelt es sich um einen „Demonstrator“ – also eine Übungsfabrik, die den Praxisbetrieb erprobt, um so Erkenntnisse für den Bau weiterer Anlagen zu gewinnen. Allein im ersten Quartal 2023 wurden in China 33,6 Gigawatt (GW) Solarkapazität installiert. Ende März erreichte China eine Gesamtkapazität von 430 GW. Im ganzen Jahr 2023 sollen über 160 GW installiert werden. Ende des Jahres könnten es dann 550 Gigawatt sein. Auf China würde dann in etwa die Hälfte der weltweiten Solarkapazität entfallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine gewaltige Steigerung, neben staatlichen Maßnahmen spielen die fallenden Preise für Solarmodule eine Rolle.

Hälfte der weltweiten Solarkapazität

Die Erzeugung von Grünem Wasserstoff aus Solarenergie stößt meist und so auch in Xinjiang auf ein Problem: Dort wo viel Sonne scheint und große Flächen verfügbar sind, gibt es meist wenig Wasser. Und erst aus dem Wasser entsteht durch Elektrolyse das Gas Wasserstoff. Das ursprüngliche Wasser wird dabei wortwörtlich als Material verbraucht, und nicht nur wie bei einer Bewässerung in einen künstlichen Kreislauf eingespeist.

Podcast Die Stunde Null „Gegen Interessen der Industrie“: Thermondo-Gründer rügt Heizungspolitik der FDP Thermondo-Chef Philipp Pausder geht hart ins Gericht mit der Haltung der Liberalen zum Heizungsgesetz. Die Wirtschaft benötige Planungssicherheit und es sei unlauter, grünen Wasserstoff als Heizalternative ins Spiel zu bringen

Mit einer Investition von fast drei Milliarden Yuan (etwa 400 Millionen Euro) wurde das Projekt von der China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) finanziert. Der größte Ölraffinerie-Konzern des Landes schwenkt seit Längerem auf klimafreundliche Treibstoffe um. Sinopec produziert und nutzt derzeit jährlich etwa 4,5 Millionen Tonnen Wasserstoff. China ist mit einer jährlichen Produktion von etwa 33 Millionen Tonnen der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Wasserstoff. Peking will bis 2025 eine Kapazität von jährlich 100.000 bis 200.000 Tonnen grünen Wasserstoff installieren.

Künftige Rolle von Wasserstoff

Wasserstoff soll eine tragende Rolle beim Schwerverkehr spielen und erst vor kurzem wurden Züge vorgestellt, die mit Wasserstoff angetrieben werden. Derartige Züge führen ihren Treibstoff wie eine Diesellok mit sich, der Streckenbau ist wesentlich billiger, weil die Gleisanlagen nicht elektrifiziert werden müssen.

Dieser Text erschien zuerst bei stern.de.