von Andrea Sellmann und Mary Abdelaziz-Ditzow Auf einer kleinen Ägäis-Insel lässt VW moderne Mobilitätskonzepte wahr werden. Ein Paradebeispiel für deutsch-griechische Wirtschaftsbeziehungen. Sind die Krisenzeiten in Griechenland endgültig vorbei?

Smart, nachhaltig und offen für Veränderung: So lässt sich die Insel Astypalea beschreiben. Auf einer Fläche von gerade mal 96 Quadratkilometern bietet sie ideale Möglichkeiten, um grüne Transformation auf kleinem Raum Wirklichkeit werden zu lassen. Für den deutschen Wirtschaftswissenschaftler Jens Bastian ist das Projekt ein Paradebeispiel für deutsch-griechische Wirtschaftsbeziehungen.

Die griechische Regierung und der deutsche Autobauer Volkswagen haben bereits im Jahr 2021 gemeinsam den Startschuss für die Elektrifizierung der Insel gegeben. Innerhalb von fünf Jahren soll sich das Eiland in eine reine Elektroinsel verwandelt haben. Das geschieht nicht nur durch den Einsatz von E-Autos und Ladestationen. Auch das dortige Elektrizitätswerk soll komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden. „Das kommt in Griechenland sehr gut an“, berichtet Jens Bastian im Podcast „Wirtschaft Welt & Weit“. Deutschen Unternehmen werde dadurch schon jetzt ein neues Image zugeschrieben: In der öffentlichen Wahrnehmung sei Deutschland bereits eng mit dem Thema Energietransformation verbunden, so seine Beobachtungen.

Ein Modell nur für andere Inseln oder auch fürs Festland? Und hat Griechenland, das lange im Sog der Finanzkrise stand, die schwierigen Jahre endgültig hinter sich gelassen? In der neuen Podcast-Folge diskutiert Host Mary Abdelaziz-Ditzow mit den Griechenland-Experten Jens Bastian und Ascan Iredi über die Potenziale der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei darf natürlich auch der geopolitische Blick nicht fehlen. Und so geht es auch um das schwierige Verhältnis zwischen Griechenland und der benachbarten Türkei, das deutsche Unternehmen beim Schritt nach Griechenland nicht außer Achte lassen werden.

Jens Bastian lebt seit 24 Jahren in Griechenland und war zu Krisenzeiten Mitglied der sogenannten Task Force der EU-Kommission für Griechenland. Außerdem ist er Fellow am Centrum für angewandte Türkeistudien der Stiftung Wissenschaft und Politik, kennt sich also auch mit dem Nachbarland Türkei sehr gut aus. Und Ascan Iredi schaut von außen auf Griechenland. Er leitet das Portfoliomanagement bei der Plutos Vermögensverwaltung und beobachtet die deutsch-griechischen Wirtschaftsbeziehungen aus der Perspektive eines Finanzmarktexperten.