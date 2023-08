9 Stuttgart

Wie bedeutend eine Großstadt als Wirtschaftsstandort ist und wie hoch das Haushaltseinkommen durchschnittlich ausfällt, ist oft ein maßgeblicher Faktor für die Zufriedenheit der Bürger. „Die Gleichung 'Einkommen gleich Zufriedenheit' gilt jedoch nicht uneingeschränkt“, stellten die Wissenschaftler um den Ökonomen Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg bei der Auswertung der Umfrage fest. So gilt Stuttgart auf Platz neun zwar als wohlhabende Stadt. 6,54 Punkte reichten am Ende aber lediglich für den neunten Platz. „Die Gründe liegen in unzureichender Stadtpolitik, was sich an der Bewertung der öffentlichen Verwaltung ablesen lässt. Generell wird die Stadtverwaltung von den Bürgern am schlechtesten von allen Bereichen beurteilt, Kultur und Naherholungsmöglichkeiten am besten“, teilte die SKL zu ihrem Ranking der glücklichsten Städte 2023 mit.

Mehr