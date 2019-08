#3 Kroger

Kroger sagt den meisten Deutschen vermutlich nichts. In den USA ist The Kroger Co. aber eine Institution mit mehr als 3000 Filialen. Die Supermarktkette wurde 1883 von Bernard Kroger, Sohn deutscher Einwanderer, gegründet. Kroger stellt im globalisierten Markt der Einzelhändler eine Ausnahme dar. Der Konzern ist ausschließlich in den Vereinigten Staaten tätig. Umso beeindruckender fällt die Bilanz aus. Kroger erzielte allein in den USA einen Umsatz in Höhe von 119 Mrd. Dollar, rund 400 Mio. Dollar mehr als Amazon. Das Plus belief sich auf 3,2 Prozent.