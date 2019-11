#8 Douala

Die meisten Länder dieser Top 10 liegen in Afrika. So auch Douala, die größte Stadt in Kamerun. Sie kommt im Ranking der lebenswertesten Städte auf Platz 133 und belegt damit in dieser Liste Rang acht. Die beste Note gab es für die Stabilität (60 Punkte). Dafür bewerteten die Analysten das Gesundheitswesen extrem schlecht (25 Punkte).