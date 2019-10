# 1 New York (USA)

New York, New York – die Metropole an der Ostküste der USA ist die mächtigste Stadt der Welt. Das verwundert nicht, schließlich ist kaum eine Stadt so kulturell dominant, hat so viel Humankapital, politische Skandale und wirtschaftliche Innovationen hervorgebracht wie das amerikanische Finanzzentrum. Mit über acht Millionen Einwohnern ist New York die bevölkerungsreichste Stadt der USA, in der Metropolregion leben sogar 19 Millionen Menschen. Das alles macht New York auch in diesem Jahr zur Nummer eins der mächtigsten Städte der Welt.