BRICS: Südafrika

Südafrika scheint in all diesen Statistiken das schwache Glied zu sein. Das jüngste Mitglied besitzt aber eine große strategische Bedeutung, bildet es doch das Tor zum afrikanischen Kontinent mit seinen reichen Rohstoffvorkommen und der geografisch zentralen Lage in den Handelsrouten von Asien nach Europa. Der Wert der südafrikanischen BRICS-Mitgliedschaft habe sich seit dem Beitritt stark erhöht, unterstrich so auch Präsident Ramaphosa im Juni 2023 in einer Botschaft an seine Landsleute. 2022 gingen demnach mehr als 17 Prozent der südafrikanischen Exporte in andere BRICS-Länder. Und mehr als 29 Prozent aller Importe stammten von dort.

