Am Freitag feuerte der Verwaltungsrat des KI-Start-ups OpenAI CEO Sam Altman, am Montag sollte er bei Microsoft anfangen – nun kehrt er doch zu OpenAI zurück

Wenige Tage nach seiner Entlassung holt der KI-Pionier OpenAI Sam Altman wieder als Firmenchef zurück. Neben Altmans Rückkehr stimmte das Unternehmen grundsätzlich auch einer teilweisen Neubesetzung des Verwaltungsrats zu, der den OpenAI-Mitbegründer entlassen hatte, wie die Firma am Mittwoch mitteilte. Altman teilte in einem Beitrag auf X (früher Twitter) mit: „Ich freue mich darauf, zu OpenAI zurückzukehren.“ OpenAI hatte am Montag den ehemaligen Twitch-Chef Emmett Shear zum Interimschef ernannt, während Altman angekündigt hatte, er werde zum OpenAI-Investor Microsoft wechseln.

OpenAI hatte Ende vergangener Woche überraschend Altman zusammen mit dem ehemaligen Präsidenten des ChatGPT-Herstellers, Greg Brockman, entlassen. Als Grund wurde eine mangelnde Kommunikation mit dem Verwaltungsrat genannt. Die überraschende Freistellung hatte neben Verwirrung über die Beweggründe auch Sorgen über die Zukunft des KI-Start-ups ausgelöst.

Der deutsche Silicon-Valley-Experte Andreas von Bechtolsheim urteilte etwa gegenüber Stern und Capital: „Das Spiel ist für OpenAI praktisch aus.“ Es handle sich vermutlich „um das erste Beispiel eines Unternehmens, dessen Verwaltungsrat einen allseits beliebten Gründer rausgeworfen und damit den Erfolg des Unternehmens zerstört hat“, so Bechtolsheim. „Dies wird in die Geschichte des Silicon Valley eingehen als die dümmste Entscheidung, die jemals getroffen wurde.“

Die Nachrichtenagentur Reuters erhielt Einblick in einen Brief, in dem bis Montag fast alle der mehr als 700 OpenAI-Mitarbeiter mit einem Rücktritt drohten, sollte der Verwaltungsrat nicht zurücktreten. Zudem wurde eine Rückkehr von Altman und Brockman gefordert, der nach der Entlassung des Firmenlenkers ebenfalls zu Microsoft wechseln wollte. Die Entwicklungen erfolgten weniger als ein Jahr, nachdem OpenAI mit der Einführung des Chatbots ChatGPT einen KI-Boom ausgelöst und neben anderen großen Namen auch Microsoft als Investor gewonnen hat.