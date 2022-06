In dieser Kategorie fiel die Wahl 2022 auf Bettine Schmitz (rechts) vom Auxxo Fund Management. Auxxo ist auf frühe Investitionen bei Firmen spezialisiert, bei denen mindestens eine Frau an der Gründung beteiligt war. „Die Investments bieten hoch professionellen Support, der keine Board Seats verlangt und auf ein einzigartiges Netzwerk von vor allem starken Frauen und VCs zurückgreifen kann, von denen viele auch Limited Partner sind“, hieß es. In die Endrunde schafften es zudem die Investorinnen Tina Dreimann von Better Ventures sowie Verena Pausder von Pausder Ventures.