von Hannah Murphy Ist Linda Yaccarino mit der CEO-Position bei X ein Geniestreich gelungen – oder wird sie für sie zum Schleudersitz? Ihre Chancen hängen entscheidend davon ab, wie weit Eigentümer Elon Musk es mit seiner Redefreiheit treibt

Die Textnachricht erwischte Linda Yaccarino auf dem falschen Fuß. Es war der 11. Mai, und die Werbechefin von NBCUniversal steckte mitten in den Proben für Upfront, das jährliche Marketing-Schaufenster für die bevorstehenden TV-Programme. Das in vier Tagen geplante Event in der Radio City Music Hall in New York würde Yaccarino ihren bevorzugten Raum geben: mitten auf der Bühne.