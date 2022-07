An den US-Märkten sorgte ein gefälschter Bericht für Unruhe.

Verbraucherpreise Gefälschte Inflationsrate sorgt für Unruhe an US-Märkten

von Charlotte Raskopf Ein gefälschter Inflationsbericht sorgt für Verluste bei wichtigen US-Indizes. Doch auch die echten Zahlen rufen heftige Reaktionen hervor

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich das Dokument am Dienstagnachmittag in den sozialen Medien. Der monatliche Consumer Price Index (CPI) Report, der Verbraucherpreisindex für die USA, so ging es aus dem Dokument hervor, weise für Juni eine Inflationsrate von 10,2 Prozent aus. Ökonomen hatten nur etwa 8,8 Prozent erwartet.

Doch der Report war eine Fälschung – was aufmerksame Leser bereits daran erkennen konnten, dass die Zahlen der Grafiken nicht zu denen im zugehörigen Text passten. Optisch imitierte der falsche Report das Erscheinungsbild des Originals.

Wer die Fälschung in Umlauf gebracht hat und warum, ist noch unklar. Klar ist aber, dass dadurch eine Welle ausgelöst wurde: Schon am Nachmittag reagierten die Märkte auf die falschen Zahlen. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite verloren.

„Es ist eine Fälschung“

Es fielen so viele Menschen auf den falschen Report herein, dass sich das dem amerikanischen Arbeitsministerium zugehörige Bureau of Labor Statistics (BLS) genötigt sah, offiziell Stellung zu beziehen. „Uns ist bewusst, dass auf Twitter ein gefälschtes Bild einer CPI-Veröffentlichung kursiert. Es ist eine Fälschung“, schreibt das BLS auf Twitter.

Die tatsächliche Inflationsrate wurde ohnehin erst am Mittwochmorgen (Ortszeit) veröffentlicht. Sie lag bei 9,1 Prozent – und erreichte damit den höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Dennoch liegt sie deutlich unter dem Wert aus dem gefälschten Bericht.

Auch die echten Inflationszahlen sorgten für Reaktionen an den Märkten: US-amerikanische Stock Futures verloren nach der Bekanntgabe der Inflationsrate, auch der Dax knickte ein, der Euro-Kurs fiel unter einen Dollar.

Dass Anleger bereits auf die Fälschung reagierten, zeigt, wie nervös sie die Entwicklung der angespannten wirtschaftlichen Lage beobachten. Die US-Notenbank dürfte sich angesichts der neuen Zahlen in ihrer straffen Geldpolitik bestätigt sehen.