„Fortune“ vermeldete 2022 eine Zeitenwende der anderen Art. Erstmals überstiegen die Erträge von Firmen in „Großchina“ (Volksrepublik China plus Taiwan) die Bilanz der US-Unternehmen im Ranking. China stellte erneut die meisten Firmen in den Top 500 (136, plus eins). Die Volksrepublik dominierte auch die Top 10, angefangen auf Platz neun. Den belegte der größte Baukonzern der Welt, die staatlich kontrollierte China State Construction Engineering, mit einem Umsatz von umgerechnet 294 Mrd. Dollar.