#4 Bayer

Deutschland spielte bei der Entwicklung der chemischen Industrie eine wichtige Rolle. Das spiegelt sich heute noch in der Liste der größten Chemieunternehmen der Welt wider. Die Bayer AG belegt in der „Forbes“-Liste mit einem Umsatz von 46,7 Mrd. Dollar und Vermögenswerten von rund 150 Mrd. Dollar den vierten Platz. Bayer wurde 1863 vom Unternehmer Friedrich Bayer und dem Chemiker Johann Friedrich Weskott gegründet. Der „Life Science“-Konzern mit Hauptsitz in Leverkusen zählte Ende 2018 rund 117.000 Mitarbeiter, mehr als jeder Vierte davon in Deutschland.