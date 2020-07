Tausende Flüge fielen in der Krise aus. Zwar haben Passagiere ein Recht auf ihr Geld, es einzutreiben, ist aber gar nicht so leicht. Flightright hat aus dem Problem ein Geschäftsmodell gemacht: Wie es funktioniert, erklärt Gründer Philipp Kadelbach im Podcast

Als auf einen Schlag Tausende Flüge ausfielen und die Tickets der Passagiere bedeutungslos wurden, da schlug ihre große Stunde: Fluggast-Portale wie Flightright wurden von Kunden bestürmt, die ihr Geld von den Fluggesellschaften wieder haben wollten. Denn deren Zahlungsmoral hatte in der Krise massiv abgenommen.

Innerhalb von zehn Wochen liefen annähernd 50.000 Fälle bei dem vor zehn Jahren gegründeten Flightright auf – von denen viele zügig vor Gericht gebracht wurden. Das Modell des Portals und anderer vergleichbarer Anbieter ist simpel: Wer sein Ticket erstattet haben möchte, sich aber nicht selbst darum kümmern will, kann seine Daten auf der jeweiligen Website eingeben. Besteht ein Anspruch, kümmert sich das Portal darum und streicht im Erfolgsfall eine Provision ein.

„Die haben die Fluggäste als eine Art Zwangskreditgeber benutzt“, sagt Philipp Kadelbach, Gründer von Flightright, im Podcast „Die Stunde Null“ (Capital, Stern, n-tv) über die Airlines. Obwohl der Anspruch der Kunden rechtlich unstrittig ist, sind viele Tickets immer noch nicht erstattet worden.

Kein Verständnis für Lufthansa-Einstieg

Erstaunlich ist aus Sicht des Rechtsanwalts, dass die Fluggesellschaften dabei sehr unterschiedlich vorgehen. „Die am besten zahlende Airline ist Easyjet“, sagt Kadelbach. Große hochpreisige Anbieter wie Lufthansa, Air France oder KLM hätten hingegen „bis heute die Forderungen nicht bedient“.

Auch der Einstieg des Staats bei der Lufthansa habe an dieser Lage wenig geändert, Druck von der Politik gab es nicht. „Aus Sicht der Verbraucherplattform habe ich kein Verständnis dafür“, sagt Kadelbach.

Sein eigenes Geschäft dürfte aus Kadelbachs Sicht in Zukunft eher schwieriger werden. Der Flightright-Gründer rechnet mit einem dauerhaften Rückgang des Flugverkehrs und damit auch mit einem kleineren Markt für Fluggastportale. Allerdings sei auch damit zu rechnen, dass die Fluggesellschaften künftig weniger kulant auftreten und sich stärker darum drücken, Tickets zu erstatten oder gar Entschädigungen zu zahlen – was wiederum gut für sein Geschäftsmodell wäre.

Ob Philipp Kadelbach selbst seine Ticketkosten zurückbekommen hat und in welche Bereiche sein Unternehmen expandieren möchte, hören Sie in der neuen Folge von „Die Stunde Null“, direkt bei Audio Now, Apple oder Spotify oder via Google.